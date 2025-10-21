Marolda preoccupato: "Il Napoli non ha gioco, il povero De Bruyne stava sulla linea dei terzini!"

vedi letture

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto su Televomero parlando alla trasmissione Il Bello del Calcio: “E’ troppo facile ora attaccare il Napoli perchè è tutto sbagliato, bisogna criticare quando le cose vanno tutte bene. Questa partita ha detto che il Napoli non ha gioco, la squadra non ha fatto quattro passaggi di fila e poi ci ha detto che la campagna acquisti è stata deficitaria. Poi questo Napoli non ha gioco. De Bruyne? Abbiamo discusso molto della collocazione di De Bruyne e McTominay ma ora stiamo discutendo della posizione di De Bruyne senza McTominay in campo.

Il povero De Bruyne è andato sulla linea dei terzini, al momento non ha una collocazione precisa a priori di McTominay. Mercato? Al Napoli servivano tre giocatori in questo mercato, un vice-Anguissa, un vice-Di Lorenzo ed il sostituto di Kvaratskhelia ma alla fine non è arrivato nessuno. Io sono molto preoccupato, il Napoli nelle prossime due partite si gioca la stagione. Se il Napoli perde in Olanda rischia di dire addio alla Champions League, se il Napoli perde con l’Inter rischia di perdere anche il campionato. Questo Napoli può vincere in Olanda o con l’Inter? Io sono preoccupato su questo. PSV? Dipende solo dal Napoli, meglio non avere sensazioni se entrano in campo come Torino. Il Psv ha venduto sei giocatori, gli manca il centravanti e parliamo di due squadre in difficoltà, vorrei che il Napoli andasse li con la mentalità della squadra che vuole vincere”.