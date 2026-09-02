Fabregas ammette: "Troppo caldo a Napoli. Non aveva senso giocare a quell'ora"

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"Secondo me non aveva senso giocare a quell'ora, faceva veramente caldo. Anche questo mi ha portato ad anticipare i cambi". Lo ha detto Cesc Fabregas intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di venerdì col Genoa per la terza giornata di campionato. L'allenatore del Como ha parlato della gara vinta contro il Napoli e non solo.

"La Champions è un regalo. Capisco l'emozione, tutti vogliono giocarla, ma la Serie A è la cosa più importante: vogliamo riconfermarci in campionato. Non possiamo andare a mille in Champions e poi tre giorni dopo andare a cinquecento in campionato. Se non sapremo gestire le energie e le forze, credetemi, sarà una stagione molto lunga e pesante".