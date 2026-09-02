Sabatini-Schira: "Mercato da 6 o sv, ma occhio a gennaio: visto la Roma con Malen?"

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Il giornalista Sandro Sabatini su Youtube ha commentato il mercato del Napoli: "Il caso Malen insegna che il mercato può essere utile anche a gennaio. Per ora direi senza voto per le operazioni estive. Il mercato è stato ingiudicabile". L'esperto di mercato Nicolò Schira ha aggiunto: "Il Napoli ha fatto 0-0 sul mercato, per me è sv oppure un 6 stiracchiato. Manna alla fine gli esuberi li ha piazzati tutti ed è stato bravo.

Alla Juve per esempio ci sono tanti esuberi non ancora piazzati. Ma in entrata il Napoli non ha operato. Favasuli è di prospettiva, Badiashile un tampone per sostituire Buongiorno. Per me oggi il Napoli per valore della rosa oscilla tra il quarto e il sesto posto".