Scotto: "Napoli più debole, voto 4: da Elmas-Lukaku-Gutierrez a Lang-Lucca e senza terzino"

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Su Hotel Football, su Youtube, ha parlato Giovanni Scotto. Il giornalista ha commentato le operazioni di mercato del Napoli: "Voto 4 al mercato. Da Lang a Lucca, bocciati a metà stagione, mercato del Napoli deludente. Si sono rinforzate tutte, anche la Lazio che sembrava disperata ha presto 7 giocatori tra cui Frattesi che poteva servire anche al Napoli. Noi parliamo del presente e oggi il Napoli si è indebolito per un motivo semplice. Ha perso Elmas che non è stato riscattato per fare posto a Lang.

Senza Mct, proprio Elmas poteva essere utile al Napoli. Poi con Lucca al posto di Lukaku parliamo di categorie di attaccanti differenti. Non si può negare l'evidenza. Gutierrez poi è andato via e non è stato sostituito. Intuile parlare di Favasuli che è un giovane arrivato per fare il vice Di Lorenzo".