Trevisani critica Allegri: "Sorrisi in conferenza non bastano più, parlasse di calcio!"

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Riccardo Trevisani, giornalista, a Sportmediaset parla di Allegri e del Napoli dopo il ko di domenica contro il Como: "Sorpreso da chi si sorprende dopo domenica. Partita orribile anche a Genova. E senza De Bruyne non la vinci mai. La parabola è quella discendente ormai per il Napoli. Spalletti-Conte-Allegri. Giocavi da Dio prima, poi benino, ora giochi male con Allegri. Qual è la sorpresa?

C'è gente che è rimasta indietro. Il compromesso che uno accetta delle conferenze, di orari e gioco e sorrisi ha un solo metodo di baratto: la vittoria. Allegri lo ha fatto in passato e va bene. Ma da 6-7 anni questa operazione non gli riesce più. Arriva a 20 punti dal primo posto e lo scorso anno neppure in Champions è andato. Nel 2026 ci deve essere qualcosina in più ed è quello che ti insegna Fabregas. Allegri, quando parliamo di calcio vero e di pallone?".