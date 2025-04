"Fammi andare a Napoli, ti prego!", Sabatini racconta: "Si presentò Mazzocchi..."

vedi letture

Il dirigente Walter Sabatini, intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal, ha svelato un retroscena sul trasferimento di Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana al Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "È un calciatore fortissimo, è umanamente un campione. Quindi devo dire che ama talmente il Napoli...

È stata una delle poche volte che un giocatore è venuto da me quasi con le lacrime agli occhi, mi disse: 'Dai direttore ti prego non mi far perdere quest'occasione, è l'idea della mia vita'. Se mi sono opposto? No, beh mi sono opposto alla valutazione che ne dava il Napoli che era troppo bassa, poi quando ho colto lo stato d'animo di Pasquale gli ho detto che sarebbe dovuto andare. Ed è andato".