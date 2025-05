Fattori: "Se Conte resta a Napoli, la Juve chi prende? E' quella più scoperta tra le big"

A 'Maracanà', su Tmw Radio, è intervenuto l'allenatore Sauro Fattori. E ha parlato delle dimissioni di Raffaele Palladino in casa Fiorentina: "Sono rimasto esterrefatto. E' un pandemonio qui, tutte le squadre sembrano cambiare. E' una cosa mai accaduta. La Fiorentina mi sembrava quella più a posto. Palladino aveva avuto fiducia dalla società, non capisco ora questo. O è successo qualcosa tra di loro, che non diranno mai, oppure viene a mancare l'etica da parte degli allenatori. Non c'è più limite a nulla e non va bene. Sono cose che riflettono la nostra società. Una volta non si potevano neanche contattare allenatori sotto contratto, oggi non è più così. Siamo alla follia.

Alle volte servirebbe prendere delle decisioni drastiche: non vuoi starci? Stai a casa allora. Ora vedremo Commisso cosa farà. Guarda Conte, vince lo Scudetto e con un contratto triennale vuole andare via da Napoli. Ma è assurdo. Certo è che ora se Conte rimane a Napoli, la Juventus chi prende? E' quella più scoperta tra le big se succede questo. Non mi aspettavo anche che andasse via Gasperini da Bergamo. Il sostituto di Palladino? E' un disastro. Sarri non ha un gran mercato, può darsi che magari cerchino lui per far dimenticare Palladino. Credo che avrà un moto d'orgoglio anche la presidenza dopo quanto accaduto. Io preferirei Baroni, perché la Fiorentina ha quel livello di allenatori".