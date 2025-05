Fedele avvisa il Napoli: “Parma motivatissimo, non può rischiare di retrocedere in Serie B”

Intervenendo a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, l'ex dirigente ed agente Enrico Fedele ha parlato dei temi d’attualità di casa Napoli: “Parma-Napoli e Inter-Lazio: quale la sfida più dura? Per il Parma non sarà l'ultima spiaggia, perché l'ultima partita sarà in casa di un'Atalanta che non smania per raggiungere obiettivi, ma proverà a fare punti. L'Inter, invece, se la vedrà con una Lazio con delle assenze e che, al massimo, può andare in Europa League: la Juventus è la favorita per la Champions.

Però tra le due penso che il Parma abbia più motivazioni. Alla Lazio, poi, mancherà un giocatore per cui stravedo, Zaccagni. L'obiettivo del Parma, ripeto, è di gran lunga superiore a quello della Lazio: sarà più motivato, perché non può rischiare di scendere in Serie B. La differenza di valori è evidente, non si discute, però anche gli emiliani hanno un obiettivo concreto da perseguire. Quale sarà il fattore determinante per vincere domenica? La corsa. Sono partite che ti auto-caricano, non c'è bisogno di parlare di altri aspetti per prepararla dal punto di vista mentale".