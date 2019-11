Fedele: "C'è un solo modo per uscire da questo momento: cambiare allenatore"

A Radio Marte, nella trasmissione Marte Sport Live è intervenuto l'ex dirigente Enrico Fedele. Queste le sue parole: " C’è solo un modo per uscire da questa situazione, cambiare allenatore. Parlo del presente, non del passato e dico che se non si fosse chiamato Ancelotti sarebbe stato già esonerato.



Giocatori? I giocatori si sono ribellati a De Laurentiis sbagliando. Soprattutto i vecchi hanno rivisto scene del passato dove finchè servi, sei buono, ma quando non servi più, puoi andare via.



Ancelotti? Non offendo Ancelotti che rispetto e mi inchino per quello che ha fatto, ma a Napoli c’è un mare in tempesta e c’è la responsabilità di tutti”.