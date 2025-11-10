Fedele durissimo: "Conte ha rotto con lo spogliatoio, l'unica cosa da fare ora è andare via!"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Enrico Fedele, dirigente sportivo: “Sono preoccupato perché ho vissuto questi eventi in prima persona. La cosa che mi ha lasciato basito è stata l’accusa di Conte, è come se il Re avesse abdicato. Ha detto che non ce la fa più, non regge e la cosa grave è che accusa i calciatori di non avere cuore. Così, mette i calciatori in balia del pubblico che si sente tradito. Caro Conte, se non te la senti ed è possibile, devi andare via da questo spogliatoio. Se il gruppo non lo riconosce più, così diventa una voragine.

I veri anti Napoli non sono i tifosi che non tifano Napoli, ma quelli che volutamente non mettono alla mercé queste cose. Noi che diciamo le cose come stanno, passiamo per i nemici del Napoli, ma non è così. Io sono un tifoso del Napoli, ma sono stato nel calcio e ne conosco le dinamiche. Se l'allenatore del Napoli non si fosse chiamato Conte cosa sarebbe successo? Adesso è una questione anche di soldi, questa situazione Conte già l’ha vissuta col Tottenham. Dopo un anno disse che i giocatori non lo seguivano, andò via e fu sostituito dal secondo. E deve fare la stessa cosa a Napoli, non può fare altrimenti perchè se Conte è quello che in campo cacciava la schiuma, se è quello che è diventato il padrone dello spogliatoio e oggi abdica deve andare via. Il gioco di Italiano ieri ha preso il sopravvento sul non gioco di Conte, sono rimasto sorpreso in senso negativo. Un solo tiro in porta, eravamo i terzi sulla palla e se Conte non vuole accompagnare il morto deve restare a casa, non deve andare al funerale. Se non è una questione di soldi, deve dare le dimissioni. E’ stata una scelta sbagliata tenerlo, c’è ancora il tempo di recuperare, se pensate che in 3 partite abbiamo fatto un punto e siamo ancora lì vuol dire che questo campionato è mediocre e nulla è perso, c’è modo di recuperare.

L’ambiente si è sgretolato, c’è rottura tra lo spogliatoio e Conte. Mi è successo che un allenatore disse alla stampa ciò che ha detto Conte ieri, lo spogliatoio il giorno dopo chiamò l’allenatore dicendogli “tu nello spogliatoio puoi dire anche peggio di ciò che hai detto, ma non devi farlo alla stampa”. Conte ha un diritto-dovere: andare via. Questo farebbe una persona serie e credo che Conte sia una persona seria”.