Fedele: "Inter? I giocatori sono aziende e fanno questo ragionamento"

Enrico Fedele, storico operatore di mercato, intervenuto a Televomero, ha commentato il momento che sta vivendo in stagione il Napoli: "Prima della gara contro il Como avevo detto che il Napoli aveva l'80% di possibilità di vincere lo scudetto. Ora per me il Napoli ha il 90% di possibilità di vincere lo scudetto. La mia non è una provocazione e sai perché?

Con l'Inter sarà la partita della vita, dopo non ci saranno più alternative, sarà l'unica partita che ti permette di riabilitarsi. Un giocatore che è un'azienda sa che il suo valore aumenta se gioca bene partite come queste. Chi fa una grande partita contro l'Inter è valutato affidabile e quindi accresce il proprio valore", le sue parole.