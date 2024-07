Fedele: "Lukaku è in parabola discendente, ha qualche chilo in più. Non è Osimhen"

L'ex direttore sportivo e operatore di mercato, Enrico Fedele, è intervenuto a Radio Marte

L'ex direttore sportivo e operatore di mercato, Enrico Fedele, è intervenuto a Radio Marte: "Per me Osi nel Napoli è l'unico giocatore indispensabile. Lukaku è diverso, è in una parabola discendente, ha qualche chilo in più, porta la squadra a fare certe cose ma non è Osi. Il nigeriano ha l'occhio della tigre, impaurisce gli avversari ed è devastante. Mezz’ala alla Zielinski? Il problema della mezz'ala lo dovrà risolvere Conte dopo aver visto Folorunsho, Gaetano e Cajuste.

In questo Napoli come sempre io non vedo un “punizionista” o un rigorista. Cajuste? Secondo me ha delle buone potenzialità; fisicamente e tecnicamente c'è. Chi farà però il sostituto di Lobotka? Conte ha detto che Folorunsho è il sostituto di Anguissa e Cajuste potrebbe sostituire uno dei due in caso di necessità. Ma ci sono i lavori in corso. Quindi Conte vorrà vedere Raspadori, Lindstrom. Gaetano? Ha qualità: è fuori dubbio che dal centrocampo in su, con la palla al piede, è un giocatore di buona tecnica e quindi potrebbe essere utile. Ma devono decidere se farlo giocare o se è ancora “giovane”.