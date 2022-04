Fedele: “Sbagliato mettere Spalletti sul banco degli imputati, dev'essere rifondata la squadra”

Nel corso di 'Tutti Convocati' su Radio24, è intervenuto l'ex dirigente sportivo Enrico Fedele

Nel corso di 'Tutti Convocati' su Radio24, è intervenuto l'ex dirigente sportivo Enrico Fedele: "Il Napoli è in una situazione fisica preoccupante da diverse partite. Spalletti è stato bravo a portare la squadra in queste condizioni, poi però la squadra si è sciolta. Sbagliato mettere sul banco degli imputati Spalletti, se la Juventus vince è ad un punto dal Napoli. Se in estate perde 2-3 giocatori, come succederà, deve essere rifondata la squadra”.