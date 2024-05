Fedele su Kvaratskhelia: “Per 100mln va venduto subito, non si discute!”

Il dirigente e opinionista Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

Il dirigente e opinionista Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Bisogna informare con onestà intellettuale e dire che il Napoli avrà bisogno di sei o sette acquisti per migliorare la sua rosa nella prossima stagione.Conte persona giusta per il Napoli, il suo arrivo è sicurissimo, più di sicuro.

Scamacca può essere da Napoli? Il club azzurro sta cercando, conoscendo come gioca Conte, che vuole un centravanti-boa, dei profili come Lukaku, dotati di grande fisicità. A me piace Viktor Gyökeres dello Sporting Lisbona. Costerebbe 100 milioni? Parlo di caratteristiche. Il gioco di Conte prevede un ariete, un calciatore di fisicità che fa salire la squadra.

Lucca? E' una maglia di lana e non di cashmere.

Kvara? Se è vera l'offerta da 100 milioni non c'è tempo per i ripensamenti: si deve accettare subito, non si discute nella maniera più assoluta. Non esistono giocatori incedibili, l'importante è saperli sostituire. Si diceva lo stesso per Fabian Ruiz, Ospina, Mertens, Koulibaly e Insigne. Abbiamo gridato tutti: 'Adesso che facciamo?', ed è arrivato lo scudetto".