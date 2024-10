Ferlaino: "ADL? Un presidente del Napoli che parla in romanesco non mi piace"

L’ex presidente del Napoli dei due primi scudetti Corrado Ferlaino ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Conte? Se lei parla al me tifoso del Napoli ovviamente le dirà che questo allenatore può portare un altro scudetto, per me ha molte probabilità di vincere il campionato. Io e Bianchi giocavamo a tressette a Soccavo, al centro Paradiso, ma non è vero che vinceva sempre lui. De Laurentiis? Un presidente del Napoli che parla in romanesco non mi piace.

Non mi piace parlare dei calciatori, perché ce n’era uno solo che era il più bravo di tutti, il migliore al mondo, ed era Maradona. Gli altri possono anche essere buoni calciatori, ma nessuno è paragonabile. Nella vita non basta vincere, io sono orgoglioso di aver avuto Maradona, sono orgoglioso dei due scudetti, ma sono ancora più orgoglioso di aver vinto la Coppa UEFA”.