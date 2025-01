Ferrara: "Juve, servono leader. Ma uno sta andando via...", al Napoli?

Raggiunto da TMW a Riyadh a margine della Supercoppa italiana, Ciro Ferrara ha analizzato il momento della Juventus e non solo: "È sicuramente un'annata difficile, la speranza credo fosse quella di avere un cammino diverso, almeno rispetto a quello fatto finora. Sicuramente, per esperienza, so che l'eliminazione non può essere stata presa alla leggera".

Mancano leader a questa Juve? "Generalmente i leader sono quelli che conoscono meglio l'ambiente Juve, i giocatori che hanno più esperienza all'interno del club. Uno di questi (Danilo, ndr) mi sembra andrà via".

Da qualche anno c'è Vlahovic, che sta avendo alti e bassi. "Come numeri, è un giocatore che andrà sempre in doppia cifra. Se valutiamo le sue prestazioni, secondo me deve migliorare in diversi aspetti: penso alla gestione del pallone, al giocare insieme alla squadra. È qui che può migliorare. Però se si vuole uno che faccia dai 10 gol in su, questo te lo garantisce di sicuro. Devi capire cosa vuoi dal tuo centravanti".

Danilo, appunto, andrà da Conte. Si aspetta qualche regalo da De Laurentiis a Conte? "Regalo e De Laurentiis non stanno bene nella stessa frase. Il mercato che è stato fatto in estate è stato importante, in questo senso un grande sforzo è già stato fatto. Potrebbe inserire qualche elemento: sono certo che Antonio troverà argomenti convincenti".