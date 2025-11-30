Dazn, Marelli: "Gol Neres regolare! Rrahmani tocca palla piena, solo dopo anche Koné"

Luca Marelli, ex arbitro e commentatore arbitrale per DAZN, ha analizzato l'azione del gol del Napoli contro la Roma: "L'unico episodio della partita è la rete realizzata dal Napoli, che nasce da un contrasto tra Koné e Rrahmani al limite dell'area del Napoli. Rrahmani prende prima il pallone e poi il piede di Koné, ma il pallone lo tocca in maniera netta. Deve esserci un cambio di direzione netto del pallone.

Nel caso fosse stato solo sfiorato, ci sarebbe stato il fischiare la punizione. Invece Beukema qui tocca nettamente la palla e la direzione cambia. A mio parere è corretto lasciar correre. Il pallone cambia completamente direzione. Massa è in perfetta posizione, si tratta di una valutazione di campo e mi trova pienamente d'accordo".