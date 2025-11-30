Inter, Chivu: "Se vinciamo 5-0 è normale, se perdiamo è un disastro. C'era un po' di amarezza..."

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Pisa per 2-0.

Come sta gestendo questo momento? "Sappiamo come gestire la critica con l'Inter. Vincere 5-0 è normale, 4-1 rappresenta un gol subito, 2-1 è fortuna e se si perde è un disastro. Lo sappiamo e accettiamo la responsabilità. C'era un po' di amarezza per le ultime due partite, ma abbiamo saputo reagire alla grande".

Lautaro ha risposto alle critiche... "Bisogna mantenere un po' di equilibrio con Lautaro. Tutte le squadre vorrebbero un attaccante così. Lautaro è un vincente, ci mette il cuore e sente la responsabilità, vuole vincere. Questo è lui, è il nostro capitano e i problemi non ci sono mai stati. Se non fuori".

Come giudica la gara di Luis Henrique e Diouf? "Luis Henrique e Diouf hanno fatto bene. Il primo è tornato titolare, mentre il secondo è bravo nell'uno contro uno. Se lo inserisci quinto, puoi concedere qualcosa. Ma per struttura, velocità e fisicità è in grado di fare anche quello. Non ha mai sofferto. Ho apprezzato la sua personalità e la voglia di aggiungere qualcosa alla squadra che sta dimostrando ogni giorno. Si allena sempre al meglio e cerca sempre di dare qualcosa al suo club".

I subentrati hanno inciso..."I cambi sono entrati bene. Il gruppo sa capire i momenti. Avere soluzioni a gara in corso è importantissimo nel calcio odierno, per cui chi subentra ha un'importanza maggiore. Ormai in una sfida ci sono 2-3 partite. Non sei un fenomeno, se ti va bene. Oggi, i subentrati hanno dato un contributo importante".