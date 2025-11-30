Dazn, Stramaccioni: "Contro la Roma Conte avrebbe potuto pensare a Politano come quinto"

vedi letture

Andrea Stramaccioni, allenatore, è intervenuto al microfono di DAZN a pochi minuti dal big match tra Roma e Napoli: "Conte sceglie tre difensori centrali veri, pesanti. Di Lorenzo torna a fare il quinto, che in carriera qualche volta ha fatto.

Ma con quell'attacco in casa Roma, con Pellegrini che non trovi a centrocampo, con Soulé che svaria, magari poteva giocare anche nei tre dietro con Politano al suo posto. Invece Politano non gioca perché nei tre davanti Conte vuole i giocatori più rapidi, esplosivi e bravi nell'uno contro uno. Per questo schiera Lang e Neres".