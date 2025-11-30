Roma, Massara a Dazn: "Lavoro di Gasp grandioso! Gara per verificare a che punto siamo contro una grande"

Frederic Massara, ds della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN durante il pre-partita della sfida col Napoli.

Direttore, c’è una sfida a distanza con un’amicizia di lunghissima data. Da quando dal Pavia siete stati ceduti insieme al Pescara, lei e Allegri avete questi destini incrociati. Adesso vi state rubando il primo posto di domenica in domenica. Com’è questa sfida? Come la vive?

"No, ma certamente è un’amicizia di lunga data. Non c’è nessuna sfida a distanza, anche perché il campionato è appena iniziato e c’è un grandissimo equilibrio. Ci sono tantissime squadre che stanno facendo bene e noi siamo soddisfatti anche del nostro avvio. Però è un’opportunità per noi, in questa partita, di verificare a che punto siamo contro una grande squadra, campione d’Italia".

Il lavoro del mister in questo avvio è straordinario: non parlo solo di risultati e gioco, ma anche della valorizzazione dei giocatori. La sensazione è che chiunque, anche chi è partito un po’ in ritardo, sta facendo benissimo. Può essere che, al contrario, questo gruppo possa arrivare a centrare gli obiettivi senza nessun innesto?

"Intanto il lavoro del mister è indiscutibilmente grandioso. Sta facendo delle cose molto, molto belle. Anche se siamo solo all’inizio del percorso, già si vede chiaramente la sua impronta. Poi effettivamente bisogna anche dare merito a un gruppo la cui ossatura è la medesima dell’anno scorso, che ha fatto bene già nel girone di ritorno, che continua a fare bene. Questo effettivamente è un fatto indiscutibile. Se ci saranno delle opportunità per cercare di migliorare questo organico, che è già molto buono, cercheremo di coglierle".

Buonasera direttore, due curiosità. Rimango sulla sua ultima risposta. Abbiamo sempre parlato dell’esterno offensivo a sinistra: quella posizione era da coprire dopo Pellegrini. Il suo rendimento cambia il vostro progetto di mercato a gennaio? E poi il campo: abbiamo parlato del Napoli in una nuova veste, con un nuovo sistema di gioco. La preoccupa di più?

"Allora, intanto Lorenzo Pellegrini sta facendo benissimo, ma non avevo dubbi in questo senso. Il mister lo sta utilizzando in questa posizione e sta dando, magari con caratteristiche diverse, non proprio da attaccante puro, una grande mano alla squadra, con gol e un contributo veramente molto efficace. Per quanto riguarda il Napoli, il Napoli è temibile sempre, ma non è una questione di assetto volentario. Hanno un organico tale, un grande allenatore, sono campioni d’Italia. Sono capaci di cambiare lo stesso assetto durante la gara, quindi non ne faccio una questione di assetto, ma di valore della squadra".