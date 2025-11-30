Roma, Soulé a Dazn: "Mai vinto negli scontri diretti, ma mai brutte partite. Speriamo di fare bene"

Matias Soulé, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN durante il pre-partita della sfida contro il Napoli.

Ti aspettavi, con un allenatore nuovo, di prenderti subito un ruolo da protagonista? Solitamente gli altri, prima o poi, si siedono in panchina, per te invece accade raramente. "No, ovviamente ringrazio per la fiducia il mister. Io provo a dare il massimo in ogni partita, sia quando parto dalla panchina sia quando gioco dall’inizio. È fondamentale aiutare la squadra con gol e assist, ma soprattutto nella lotta e in tutto il resto. Noi attaccanti siamo i primi difensori, per quello che ci chiede il mister: la pressione e tutto ciò che facciamo non serve solo ad attaccare ma anche a difendere e pressare. È fondamentale nel suo gioco. Questa partita sarà una di quelle in cui dobbiamo misurarci con squadre fortissime. Speriamo di fare molto bene e di giocare una grande partita".

Negli altri scontri diretti con le contendenti per il titolo, Milan e Inter, la Roma non ha giocato male: un tempo sì, uno no, ma non sono arrivati punti. Quanto avete insistito in questi giorni sull’importanza di portare a casa questo tipo di partite? "Come ho detto prima, non abbiamo vinto ma non abbiamo fatto brutte partite. Nel secondo tempo contro l’Inter e nel primo tempo contro il Milan siamo stati molto meglio noi. Però è il momento di giocare queste sfide: se vogliamo restare lì in alto, queste partite sono le più importanti. Ci misuriamo con queste squadre per capire i nostri obiettivi. Siamo solo all’inizio, è la dodicesima giornata, quindi siamo tranquilli: sono partite che ci dicono dove siamo e dove vogliamo arrivare".