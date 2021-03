FIGC, Gravina su Lazio-Torino: "Decide il giudice sportivo, valutazioni ASL siano uniformi"

Il numero uno della FIGC Gabriele Gravina si è espresso ai taccuini dell’edizione odierna del Corriere dello Sport di Lazio-Torino: "Decide il giudice sportivo. Mi limito a dire che il protocollo funziona anche nel prevedere cause di forza maggiore. Nessuno può rivendicare la priorità della nostra giurisdizione domestica rispetto a leggi dello Stato e a diritti non sopprimibili. Certo, sarebbe meglio - e non mi stancherò di ripeterlo - che le valutazioni delle Asl fossero uniformi in tutto il Paese".