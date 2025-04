Figo sulla corsa scudetto dell'Inter: "Napoli è grande ostacolo, da agosto pensa solo al campionato"

Luis Figo, come riportato da Gazzetta dello Sport, ha parlato della semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona. "Due squadre che giocano a calcio con uno stile differente, ma descrivere questa sfida seguendo le statistiche che dicono miglior attacco contro miglior difesa è terribilmente riduttivo. L’Inter non è solo una squadra che difende bene, chi lo pensa si sbaglia di grosso.

Sulla corsa scudetto e sulle possibilità di fare il Triplete

"Sì, può fare il triplete. Poi è ovvio che per vincere Champions, Serie A e Coppa Italia devi superare grandissimi ostacoli come il Barça, o il Napoli che da agosto pensa solo al campionato, e il Milan in Coppa".