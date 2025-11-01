Florenzi: "Napoli e Inter favorite, ma le coppe e poi Spalletti alla Juve..."

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex Roma e Milan Alessandro Florenzi ha parlato del campionato italiano e della sfida di domani di San Siro: "Favorite Inter e Napoli, alla pari. Ma è una lotta aperta, la classifica andrà guardata in primavera. Se la Roma resta lassù può dire la sua, il Milan ha una sola competizione e ci resterà sicuro, e non scordiamoci della Juventus che per me avrà tanti benefici dal cambio di allenatore".

E domani c'è Milan-Roma: "Alla base c’è sempre un problema di fiducia, quando uno non ne ha può tendere ad autosabotarsi. Poi sono casi diversi: il centravanti del Milan si chiama Santi Gimenez, davanti alla porta ci arriva, ha tante occasioni e gli manca tanto così, un granellino di sabbia, per sbloccarsi. Alla Roma invece il centravanti non si sa chi è".