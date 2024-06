Folorunsho sull'esordio in Nazionale: "Magico. Ancora non riesco a realizzare..."

Micheal Folorunsho, centrocampista del Napoli, ai microfoni di Sky Sport ha parlato del suo esordio con la Nazionale italiana

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Micheal Folorunsho, centrocampista del Napoli, dopo la grande stagione disputata in prestito all'Hellas Verona si è guadagnato la convocazione agli Europei 2024 da parte di Luciano Spalletti. L'esordio assoluto con la maglia azzurra è stato anticipato a ieri nell'amichevole di preparazione contro la Bosnia-Erzegovina, vinta per 1-0 dall'Italia.

Il classe 1998 è subentrato al minuto 76 al posto di Davide Frattesi, autore del gol del vantaggio dell'Italia. Così Folorunsho nel post-partita ai microfoni di Sky Sport non è riuscito a trattenere la sua emozione: "Esordire con la Nazionale è qualcosa di magico che non sono ancora riuscito a realizzare". La storia di Micheal racconta di gavetta e duro lavoro: cresciuto nelle giovanili della Lazio, nel 2017 passò alla Virtus Francavilla. Il 30 luglio dello stesso anno debuttò da professionista nella partita vinta per 3-1 contro l'Imolese, valida per il primo turno della Coppa Italia. Dopo la promozione sfiorata col Bari, ha fatto il suo esordio in Serie a col Verona il 19 agosto 2023 come titolare contro l'Empoli all'età di 25 anni e 193 giorni. Finora in Serie A ha giocato 34 partite, con 5 gol e 1 assist.