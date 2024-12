Fonseca shock contro La Penna: “Avevo paura, era il VAR di Atalanta-Udinese ed oggi gol irregolare!”

Il Milan cade a Bergamo, senza attaccare nel secondo tempo, e crolla a -12 dall'Atalanta che vince 2-1 ed è per una notte capolista del campionato di Serie A. Ai microfoni di Sky Sport, al termine della gara, ha parlato il tecnico rossonero Paulo Fonseca che ha offerto il suo punto di vista sulla partita. Le sue parole.

Primo tempo bello, diverso il secondo. Troppa Atalanta? "Nel secondo tempo è mancato arrivare ai giocatori davanti. Abbiamo avuto la palla ma al contrario del primo tempo non siamo arrivati a Rafa e Morata. Alla fine abbiamo perso con due palle inattive. Penso che nel primo tempo abbiamo fatto una bellissima partita e nel secondo è mancato il collegamento con l'attacco"

Come esce il Milan? "Difficile quando finisce la partita e prnedi due gol da palle ferme. Voglio dire anche che sono stato zitto e mai ho parlato degli arbitraggi: tutti parlano e hanno ragione. Il primo gol è fallo, chiaro. Non c'è dubbio. Il modo come l'arbitro ha guidato la partita, contro il Milan non c'è dubbio e non è solo da oggi. So che gli arbitri hanno un lavoro difficile. Adesso faccio solo vedere quello che è successo. Contro il Milan è sempre lo stesso, non c'è rispetto per il Milan in questo momento. Io non ho paura di dire la verità, come oggi. Ho sempre rispettato il lavoro degli arbitri, ma sono tanti errori e tutte le settimane, sempre contro gli stessi. Il modo con cui ha arbitrato l'arbitro oggi è una mancanza di rispetto per il Milan"

Ancora sull'episodio: "In una situazione come questa si cambia la partita, comincia la gara perdendo con un gol che non è legale. Oggi sono rivoltato per questa situazione: tutte le settimane sono tanti errori. Questo arbitro è stato qui a fare il var contro l'Udinese e possiamo vedere cosa è successo contro l'Udinese: io avevo paura di questo arbitro per questa partita e ha iniziato bene..."