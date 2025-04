Fontana: "L'assenza di Neres è una mazzata, conteranno i dettagli in questo finale"

"L'assenza di Neres peserà per il Napoli. Duello con l'Inter serrato, conteranno i dettagli". Questo il pensiero dell'ex azzurro Gaetano Fontana, che parla così ai microfoni di Radio Marte: "Sono partite particolari, Napoli ed Inter sono due squadre che giocheranno punto a punto, l'aspetto più importante è non fare errori, l'Inter perdendo a Bologna, dove il Napoli invece è riuscito a pareggiare, ne ha pagato le conseguenze. Domenica gli azzurri affrontano il Toro e sulla carta sono i nerazzurri ad avere un impegno più difficile con la Roma.

L'assenza di Neres è però importante, lui può spostare equilibri, non sono gare semplici, non bisogna mai sottovalutare nulla. I cambi di Monza? Forse Antonio ha voluto giocarsi le carte Anguissa e Raspadori nella ripresa, ora dovrà trovare la soluzione migliore per mettere in difficoltà il Torino".