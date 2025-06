Foschi su Osimhen: "Ha rifiutato 40mln all'anno perché aspetta la Juve!"

Ci si domanda da tempo per quale motivo Victor Osimhen non abbia ancora sciolto le riserve sul suo futuro avendo ricevuto un'offerta da 40 milioni all'anno dall'Al-Hilal che ha declinato. Il club arabo potrebbe tornare alla carica per il nigeriano, intanto Rino Foschi, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, spiegando dal suo punto di vista quale potrebbe essere stato il motivo alla base del suo no alla Saudi Pro League. Un temporeggiare che avrebbe un'idea precisa: “In questo mondo del calcio è cambiato tanto.

Sono convinto che ad Osimhen gli abbiano offerto più di 40 mln l’anno dall’Arabia. Lui ha un contratto col Napoli, non vuole stare a Napoli, ma sono convinto che lui abbia già qualcosa in testa e aspetta un club italiano che è la Juventus”.