Morabito svela: "Lang fu a un passo dal Milan! Carattere forte, ma ha grandi qualità"

vedi letture

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, è intervenuto l’agente Vincenzo Morabito. Di seguito le sue parole: "Quando Noa Lang era un giocatore del Brugge è stato vicino molto al Milan quando c’erano Daniele Maldini e Massara come dirigenti. Noa Lang è molto estroso come ragazzo a livello caratteriale e gli piace apparire, ma non so che carattere avrà con Antonio Conte. L’olandese è molto legato alla famiglia tanto che sono loro a decidere il suo futuro. A livello calcistico il suo valore non si discute. È un attaccante che può fare grandi colpi e ha delle qualità per cui può fare davvero bene. Il Napoli ci ha fatto dei pensieri, lo ha studiato, analizzato e lo conosce. Nella sua carriera è rimasto nei paesi nordici come Belgio e Olanda senza riuscire mai ad approdare in Premier League dove si diceva che sarebbe arrivato.

Garnacho? È nella lista degli epurati del Manchester United. I dirigenti del Manchester United hanno fatto numerosi errori sul mercato, hanno pagato dei giocatori con cifre elevatissime e hanno stipulato dei contratti con ingaggi elevati. Sancho o Noa Lang? Io preferisco Sancho. Alla cifre attuali, però, non c’è nessun dubbio che sia più conveniente per il Napoli prendere Noa Lang. Non so se Sancho verrà alla fine in Italia poiché è un po’ lunatico. Mondiale per Club? Se ti presenti con Kelly a sinistra e Savona e Kalulu centrali è ovvio che prendi cinque gol. A Cristiano Giuntoli toglierei il patentino da dirigente poiché ha preso Kelly preferendolo a molti altri centrali disponibili sul mercato.

Il Presidente Aurelio De Laurentiis è il vero manager del Napoli e, in particolare, Giovanni Manna si è messo davvero a lavorare a differenza di altri che pensano solo all’immagine. Mi piace molto Giovanni Manna, è bravissimo poiché ha la virtù dei forti di quelli che rimangono con i piedi per terra sapendo che solo con il lavoro si possono fare grandi cose e che non dimentica mai da dove viene.

Giovanni Manna ha fatto bene e continuerà a fare sempre meglio, tra l’altro sta conquistando punti con De Laurentiis, cosa che Giuntoli non ha mai fatto".