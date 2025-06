Zazzaroni: "Ho una notizia su Osimhen, ve la do quasi per certa!"

"Te lo do quasi per fatto, Victor Osimhen andrà all'Al-Hilal". Lo ha detto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, a Kiss Kiss Napoli su Radio Goal. "L'offerta non era riproponibile da parte di nessuno, neppure per la metà. 40 milioni all'anno sono impressionanti, fuori mercato. Lui non voleva andare al Mondiale per Club, ma c'è molto ottimismo per l'Al-Hilal. Secondo me finisce lì. Il Galatasaray non può permettersi di pagare neanche la metà di quella cifra. Dalla Premier League non sono pervenute offerte. Sarebbe una sorpresa se non andasse lì".

Il Corriere dello Sport oggi in edicola scriveva: "De Laurentiis aspetta. I 75 milioni della clausola Osimhen sono fondamentali. Il centravanti, però, non ha ancora sciolto le riserve. Poteva trasferirsi all’Al-Hilal già prima del Mondiale per Club. Aveva ricevuto un’offerta super, 40 milioni a stagione. La proposta è ancora valida. Per lui è pronto un triennale con opzione per un’altra stagione per un totale di 160 milioni di euro netti. Osi aveva declinato l’offerta per non partecipare al Mondiale per Club e godersi le vacanze. Cosa accadrà nei prossimi giorni? Un’occasione simile è irrinunciabile. Osi ci sta pensando. Dalla Saudi Pro League sono convinti che alla fine il sì arriverà".