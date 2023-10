Frey frena sulle ambizioni della Fiorentina: "C'è il Napoli e altre big, la concorrenza è tanta"

Sebastien Frey, ex portiere della Fiorentina, ha parlato dei viola a La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

Sebastien Frey, ex portiere della Fiorentina, ha parlato dei viola a La Gazzetta dello Sport: "Meglio ragionare per gradi. Al tempo in A non c'era questa concorrenza, con le milanesi, il Napoli, la Juve senza Coppe, le romane che si riprenderanno e un'Atalanta più abituata a stare in alto. Il prossimo step può essere l'Europa League. Però a gennaio vediamo come sarà la situazione".

Quando poi ci sarà anche il mercato. Frey non si preoccupa: "Se la Fiorentina sarà ancora in alto, Commisso farà l'ennesimo sforzo. Ha appena investito 120 milioni di euro per il Viola Park, un gioiello unico in Europa, forse nel mondo. Rocco da monumento, anche per il mercato molto intelligente, concordato in estate con Italiano. Un portiere nuovo? Terracciano viene messo in discussione ogni estate, ma non dice una parola e si sta meritando la maglia da titolare".