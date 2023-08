Frosinone, Di Francesco: "Col Napoli siamo stati brillanti solo 70 minuti"

Fonte: ANSA

(ANSA) - FROSINONE, 25 AGO - Eusebio Di Francesco cerca i primi punti del campionato e spera di sfatare il tabù-Atalanta (il Frosinone non ha mai vinto e segnato in 6 precedenti). "E' una delle avversarie più fastidiose da affrontare tatticamente, ha una grande mentalità - sostiene il tecnico alla vigilia dell'anticipo di domani allo "Stirpe" - Dobbiamo leggere i momenti della gara e soprattutto bisogna essere brillanti non solo per 70' com'è successo col Napoli". Di Francesco non nasconde la sua profonda stima per Gian Piero Gasperini. "L'ho votato per 3 volte come miglior tecnico della Serie A e poi ha vinto - aggiunge - Mi piace tantissimo il suo gioco, cercare l'uomo a tutto campo. All'inizio non capivo questa filosofia, poi ho scoperto la sua genialità". La formazione non dovrebbe discostarsi da quella di una settimana fa.

Assente il portiere Turati (squalificato per aver bestemmiato), al suo posto Cerofolini. "Deve capire che da certi errori si deve crescere - sottolinea Di Francesco - Ha capito lo sbaglio e l'ha pagato. Si cresce passando dagli errori e parlo anche dal punto di vista tecnico-tattico". Per il resto ballottaggio a centrocampo Gelli-Brescianini, la novità potrebbe essere l'esordio del centravanti Cheddira. "E' tra i convocati e può giocare dal primo minuto - non si sbilancia Di Francesco - Nell'ultima settimana a Bari si era allenato poco ma aveva giocato tutte le amichevoli". (ANSA).