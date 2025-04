Podcast Fuser: "Inter gioca meglio perché Inzaghi c'è da anni, Conte non ha una macchina rodata"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Diego Fuser.

Lotta Scudetto, che ne pensa?

"L'Inter ha un allenatore da qualche anno che è lo stesso e gioca meglio per questo, Conte a Napoli è arrivato quest'anno e non ha una macchina rodata. Nell'Inter c'è coralità di squadra, queste cose alla fine le vedi e incidono. Può fare il colpo in Champions? Difficile dirlo. Magari pensi alla Champions, ma non è scritto nulla e non credo che punti solo su quella. Tutti vorrebbero vincerla ma non è così scontato farlo. Per questo si vuole andare avanti per tutto".

E ora per l'Inter arriva il derby di Coppa Italia:

"I derby sono sempre partite strane. Il derby ti dà qualche stimolo in più, sulla carta l'Inter è più squadra di un Milan che ha qualche problema di troppo. Vedere prendere un gol come quello contro il Napoli dove un difensore vede solo la palla e non guarda l'attaccante mi fa incavolare. Certi errori in squadre di livello non li accetto".

Chi arriverà al quarto posto?

"Non lo so, dipenderà da chi avrà più birra alla fine e chi avrà più voglia di arrivare. E' quello che fa la differenza. Chi avrà più fame arriverà prima delle altre".