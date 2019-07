Galderisi: "Serve qualcosa in attacco, il Napoli deve avere più alternative per ruolo"

Giuseppe Galderisi, allenatore ed ex azzurro, si è soffermato sulle vicende di mercato legate all'attacco del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha bisogno di qualcosa in attacco. Ancelotti sarà bravo a mettere in piedi a livello tattico qualcosa di importante, a maggior ragione se arrivasse Icardi. Un calciatore con le sue caratteristiche servirebbe al Napoli. In ogni ruolo una squadra come il Napoli ha bisogno di più alternative. Ora ci sono tante buone idee sul mercato, ma vanno concretizzate per fare una stagione importante".