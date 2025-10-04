Galli: "Scudetto? Milan, Roma e Napoli se la giocheranno, ma gli azzurri sono penalizzati..."

Filippo Galli, ex calciatore e oggi allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A nel corso di Tutti In Gioco per parlare della lotta Scudetto: “Napoli, Roma e Milan le vedremo protagoniste fino a fine campionato, ma qualcuna si aggiungerà ad esempio la Juventus e l’Atalanta, però queste tre squadre rimarranno lì perché hanno tecnici validi dal mio punto di vista.

Sono allenatori che sanno dare un’identità al gruppo. Poi perché la rosa di queste squadre è profonda, forse quella della Roma ha qualche problemino. Insomma, tre rose importanti. Credo che il Napoli avendo la Champions League potrebbe essere un po’ penalizzato alla lunga. Ma saranno lì fino in fondo”.