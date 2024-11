Podcast Garbo avvisa: "Gara più difficile di come sembra, la Roma farà una grande partita"

A intervenire in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Daniele Garbo.

Motta ha detto che si fida di tutti, compreso Vlahovic:

"Motta smorza i toni, non è mai sopra le righe. Ha capito che c'è un problema, ha parlato con Vlahovic e gli ha fatto capire che prima c'è la squadra. Qualche collega non è così bravo, lui invece è sempre molto sereno. Io non credo comunque che sia troppo dispiaciuto di giocare senza Vlahovic, giocherà col Milan come piace a lui credo".

Milan-Juve e Napoli-Roma, bivio che può dire che cosa questa giornata?

"Per il Milan, perché se perdesse uscirebbe definitivamente dal giro Scudetto e anche Champions. Se vincesse, la Juve sarebbe a tutti gli effetti al tavolo dello Scudetto. Per il Napoli è una partita più difficile di come sembra sulla carta. Mi aspetto una grande partita della Roma, non sarà una passeggiata per il Napoli".

"Quella da vincere è questa, per dare una scossa alla propria stagione è questa. Credo che Motta ci tenga eccome all'imbattibilità poi".

Inter che non può sbagliare a Verona, visti gli incroci:

"Sembra una giornata favorevole all'Inter. Non credo possa aver problemi col Verona, che sta facendo fatica ora. Anche senza Calhanoglu è superiore, ma se non vincesse sarebbe una grandissima sorpresa".