Garbo: "McTominay falso problema, deve solo ancora coordinarsi con De Bruyne"
Un inizio di stagione non eccezionale per Scott McTominay, MVP della scorsa annata in Serie A. Ma cosa serve per ritrovarlo al meglio? Ecco cosa dice il giornalista Daniele Garbo ai microfoni di Tmw Radio: "Mi sembra un falso problema.
Lo scorso anno è stato il migliore, credo sia un momento così, neanche il Napoli è brillantissimo ed è normale. Non si pesta i piedi con De Bruyne, i grandi calciatori sanno giocare insieme. Deve ancora coordinarsi con De Bruyne e basta".
