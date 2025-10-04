Prima pagina

Il Mattino: "Haaland, post a De Bruyne per incoronare Hojlund: 'Ha fame di gol, sfamalo'"

Oggi alle 00:10Notizie
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dà spazio in prima pagina al messaggio social inviato dal bomber del Manchester City al centrocampista del Napoli e suo ex compagno di squadra Kevin De Bruyne: "Haaland, post a De Bruyne per incoronare Hojlund: 'Ha fame di gol, sfamalo'". In apertura la svolta in Medio Oriente: "Hamas: pronti a rilasciare gli ostaggi". Di seguito la prima pagina integrale.