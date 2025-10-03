Sindaco Bacoli: "Stiamo facendo di tutto per portare il calciatore palestinese Yousef a Napoli"

vedi letture

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il Sindaco di Bacoli Josi Della Ragione: "Stiamo proseguono le attività per portare il giovane calciatore Yousef sul nostro territorio. Abbiamo preso contatti con la Farnesina a cui abbiamo girato tutti i riferimenti necessari per procedere al trasferimento di Yousef. Il nostro obiettivo è portare Yousef a Napoli dove può vivere tranquillamente, godersi la città e portare avanti il suo sogno che è giocare a calcio. Noi siamo fiduciosi e determinati ad andare fino in fondo.

C’è già qualcuno che ha dato la sua disponibilità ad ospitare, accogliere e a far dormire Youssef sul nostro territorio così che possa godersi la città e portare avanti il suo sogno sportivo. Non vediamo l’ora di abbracciarlo. Grazie al maestro Moni Ovadia siamo riusciti ad entrare in contatto attraverso dei parlamentari con la Farnesina e il Ministro degli Esteri in modo da aprire questo corridoio umanitario che in altre occasioni si è già sviluppato e che ha già portato dei risultati positivi. Ci auguriamo di poter raggiungere questo obiettivo attraverso il calcio di accogliere Yousef tra di noi nel Comune di Bacoli. Vi avverto: ci sono buone possibilità!

Noi stiamo seguendo la vicenda passo dopo passo, noi saremo incalzanti. Ringrazio Radio CRC per aver fatto da collante per mettere in moto questo meccanismo per portare Yousef in Italia. Il mio augurio è che i tanti Comuni che ci sono in Italia possano seguire la nostra iniziativa e fare atti concreti, oltre alle delibere di sostegno della pace e alle bandiere palestinese e che tutti possano manifestare in favore del popolo palestinese contro questo genocidio che è in atto a Gaza

Parole della Meloni sul Weekend lungo? Affermazioni del genere non le ho sentite neanche dagli insegnanti delle scuole quando facevamo sciopero. Il fatto che il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Democratica italiana dica cose del genere significa che siamo arrivati a livelli drammatici di approccio democratico. Tra l’altro, queste affermazioni non fanno altro che surriscaldare il clima, determinando momenti di tensione che devono gestire le forze dell’ordine e la comunità. Sono scandalizzato poiché è allucinante il modo in cui si sta gestendo questa vicenda da parte del governo italiano. Le dichiarazioni della Meloni sono intollerabili. Noi rappresentiamo lo stato italiano e la Repubblica democratica prima di rappresentare noi stessi e i nostri partiti".