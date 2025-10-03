Podcast Orlando: "Il centrocampo del Napoli sarà sempre questo, McTominay non si discute"

Un inizio di stagione non eccezionale per Scott McTominay, MVP della scorsa annata in Serie A. Ma cosa serve per ritrovarlo al meglio? Ecco cosa dice l'ex calciatore e opinionista Massimo Orlando ai microfoni di Tmw Radio: "Sono grandi campioni, poi troveranno la quadra lì in mezzo. Conte poi è molto bravo a trovare le posizioni.

Credo che sia solo una questione di tempo. McTominay è talmente fondamentale che non puoi metterlo in discussione. Il centrocampo per me sarà sempre questo. McTominay ora non è decisivo, ma quando andrà al 100%? Gli altri si dovrebbero preoccupare".