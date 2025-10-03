Biasin su De Bruyne: "Altro che problema, ha voluto dare una dimostrazione di grandezza"

Nel corso di "Cronache di Spogliatoio", il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha parlato della prestazione di Kevin De Bruyne contro lo Sporting Lisbona: "De Bruyne non si è accontentato di giocare bene, ha voluto dare una dimostrazione. Gli avrà dato fastidio cosa si è detto negli ultimi giorni, gli avranno detto che c'era chi lo definiva un problema, ripreso dall'allenatore, non vedeva l'ora di rispondere in campo.

Ha dato una dimostrazione di grandezza, poi alla fine poteva finire 2-2 perchè fa la prodezza Milinkovic ma De Bruyne ha mostrato perché l'hanno preso. Turnover? Magari prima della sosta può anche pensare di spremere, tanto poi dirà ci rivedremo dopo la sosta".