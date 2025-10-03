Pastore su De Bruyne: "Non si discute! L'Europa è il suo giardino, l'Italia difficile per un motivo"

Nel corso di 'Cronache di Spogliatoio', è intervenuto il giornalista Giuseppe Pastore: "Non avevo dubbi sulla grande partita di De Bruyne, la Champions è il suo giardino e in Europa gli avversari non si mettono in 10 nella loro metà campo. L'Italia è difficile per questo, frustra il talento rompere solo il gioco altrui, Napoli-Genoa sarà un altro sport. De Bruyne è un giocatore da spazi, parte in accelerazione dopo i primi due tocchi.

L'azione del primo gol è proprio tipica di De Bruyne, è questo il giocatore che ha preso, ma in Italia non te lo fanno fare, sugli angoli sono attenti o ti stendono subito spendendo il fallo. Bellissima anche la palla sul secondo gol, la qualità tecnica di De Bruyne non si discute, punto e basta. Il Napoli però nonostante questo ha faticato, sta ancora trovando la quadra e serviranno ancora un po' di lavori in corso ed il Genoa sa fare queste gare di barricate anziché quelle dove deve impostare gioco".