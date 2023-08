Garcia assicura: "Avremo la filosofia di sempre, ma se ci pressano alti noi in velocità..."

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Rudi Garcia è stato interrogato anche sulla filosofia di gioco

Difesa molto alta resterà la filosofia principale?

"Sì, sicuramente, poi ho parlato di squadra camaleonte perché a volte ti servono cose diverse. Durante la preparazione i giocatori erano stanchi, contava più la mente per la posizione, si aspettava di più come blocco, qualche ripartenza perché ci sono giocatori veloci, ben venga se qualcuno ci prende alto così possiamo usare la velocità dei nostri per colpire. Ma la filosofia resta quella di sempre".