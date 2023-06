Garcia: "Il cuore del mio gioco è sempre stato il centrocampo. Lobotka giocatore fantastico"

Nella sua conferenza stampa di presentazione, il neo tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha parlato anche di Stanislav Lobotka

Nella sua conferenza stampa di presentazione, il neo tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha parlato anche di Stanislav Lobotka: "Il cuore del mio gioco è sempre stato il centrocampo. Anche la forza della squadra che ha vinto lo Scudetto è stata anche questa. La rosa consta di giocatori forti, mi dà la possibilità con i cinque cambi di avere soluzioni importanti in panchina.

Lobotka è un giocatore fantastico. Mi auguro di trovare ancora in questo reparto giocatori che giocano, che fanno possesso palla, ma anche che difendono subito quando l'avversario la recupera. E l'anno scorso, nelle partite del Napoli che ho visto, era così, tutti correvano. Ci sono tante squadre in cui ci sono le superstar che lavorano solo con la palla, poi hai problemi in fase difensiva. Il bello del Napoli invece è che tutti corrono, sia con la palla che senza".