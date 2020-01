Gattuso a KK: "Insigne non doveva giocare per un problema al polpaccio, è stato bravo!"

Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per commentare la vittoria del suo Napoli contro la Juventus: "La squadra mi è piaciuta anche nel primo tempo. Anche nel loro modo di giocare siamo stati bravi noi a pizzicare. E' stata una buona partita sia in fase offensiva che di possesso.

Zero errori individuali? La squadra ha fatto una grande prestazione come tre giorni fa. Una settimana fa non dobbiamo dimenticare dove eravamo, avevamo toccato il fondo. Dal primo febbraio voglio vedere grande attaccamento per questa maglia, società, tifosi.

Non è solo una questione di linee, ma di squadra. Nelle ultime partite non abbiamo fatto pressione ultra offensiva, così penso che non regaliamo campo ed uomini agli avversari.

Insigne? Non solo Lorenzo, per tanti giorni ho detto che è una squadra che lavorava bene, sta al campo di allenamento per tante ore con passione. Quando l'allenatore dice questo e non arrivano risultati poi si storce il naso, è giusto così. Oggi nel riscaldamento c'era Elmas, Lorenzo non doveva giocare oggi, aveva avuto un problema al polpaccio e non ha allenamento. E' stato bravo, ci ha messo del suo. Oggi non si sentiva sicuro, poi abbiamo provato stasera e ci ha dato sicurezza, ha fatto quello che doveva fare.

Koulibaly-Mertens pronti? Diventa un problema per me, ma mi fa piacere avere problemi cosi. Mi piacerebbe avere tutti a disposizione, poi le scelte le farò io. Va bene così, speriamo di dare continuità ai risultati".