Gattuso su Milik: "C'è un problema contrattuale, ma pochi giocatori sono più forti di lui"

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso, ai microfoni di Dazn, si è soffermato anche sulla delicata questione contrattuale di Arek Milik: "Arek come tutti i miei giocatori sanno che non parlo di soldi, non sono miei. Io faccio le valutazioni col mio direttore sportivo, so che ha un problema contrattuale e pochi giocatori ci sono più forti di lui. Per noi è un giocatore importante, lui sa il rispetto che ho umanamente e calcisticamente nei suoi confronti",