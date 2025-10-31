Gautieri: “Napoli, vittoria fortunata a Lecce. Ma i campionati si vincono anche così…”
“Il Napoli ha ottenuto una vittoria fortunata contro un ottimo Lecce che non meritava la sconfitta. Però i campionati si vincono anche con gli 1-0 e lo dimostra anche quanto accaduto l'anno scorso". Così a TuttoMercatoWeb.com Carmine Gautieri commenta la giornata di campionato di Serie A.
L'Inter ha battuto la Fiorentina e resta in scia.
“L’Inter ha qualcosa in più rispetto alle altre. Ha avuto una reazione forte, importante, da squadra".
La Fiorentina continua a collezionare risultati negativi.
“Esprime un buon calcio ma le annate così diventano pericolose".
La classifica pesa....
"Sì. La classifica pesa ma ha una rosa importante. L’ambiente deve compattarsi attorno a questo gruppo che è in difficoltà. Altrimenti le stagioni nate male possono finire anche in maniera peggiore. Bisogna stare uniti".
