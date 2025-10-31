Koulibaly: “Io e Sarri litigavamo sempre, più volte mi hanno dovuto trattenere!”

Leader dell'Al Hilal di Inzaghi ma con Napoli nel cuore. Kalidou Koulibaly ha raccontato diversi aneddoti del suo periodo azzurro, tra cui il rapporto con Maurizio Sarri, nel podcast “Zack en Roue Libre”: “Sarri? Con lui “fuoco e acqua”. Litigavamo tutto il tempo. All’inizio io avevo 23-24 anni, non capivo cosa volesse. Ma aveva capito che doveva “confondermi” per farmi dare il massimo. Aveva sempre qualcosa da dire, anche quando facevo una grande partita.

Non voglio svelare cosa mi dicesse, ma vi giuro che per un ragazzo giovane era scioccante. Più volte i miei compagni mi hanno dovuto trattenere. Pepe Reina mi tranquillizzava. Una volta, tornato dalla nazionale, mi disse: “Oggi sei tu o tuo fratello che gioca?”. Gli chiesi spiegazioni e lui mi disse che quando si va in Africa si fanno viaggi di sette ore e poi tornano a giocare i ‘fratelli’, che in pratica non eravamo noi. Gli dissi che avrebbe potuto mettermi in panchina, e invece mi fece giocare. Quando è partito, però, ho capito davvero quanto mi apprezzasse".