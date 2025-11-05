Gazzetta, Cugini critica Conte: “Serve gioco! Eintracht 8º e ha preso 5 gol da Liverpool e Atletico”

Mimmo Cugini, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto al microfono di Sportitalia per commentare il deludente pareggio del Napoli in Champions League contro l'Eintracht Francoforte: "Il Napoli non ha fatto la partita che doveva fare, ha giocato sotto ritmo, con poca aggressività, soprattutto nel primo tempo. L'Eintracht Francoforte in Bundesliga è ottavo a 13 punti dal Bayern Monaco e nell'ultima partita di campionato ha pareggiato in trasferta contro l'ultima in classifica. In Champions League ha preso cinque gol dal Liverpool e cinque gol dall'Atletico Madrid.

E' vero che l'Eintracht ha pensato a difendersi, ma non è una grande squadra, non è una squadra che può mettere così in difficoltà la squadra campione d'Italia. La prestazione non c'è stata, secondo me il Napoli non è in un bel momento neanche da un punto di vista fisico. In Champions League le difficoltà si sono sempre viste. La partita di Eindhoven non possiamo considerarla, ma in Europa devi fare qualcosa di più, anche dal punto di vista del gioco, altrimenti vai in difficoltà".