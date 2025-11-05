Incocciati sta con Conte: "Se gli attaccanti non sono in giornata i gol non li fai..."

Beppe Incocciati, ex calciatore, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Giocando ogni tre giorni è chiaro che le energie possono venire a mancare, le prestazioni di un’atleta sono determinate anche dai recuperi. Ieri è stato un Napoli meno reattivo del solito, poi se gli attaccanti non sono in giornata i gol non li fai.

Sono uno dei tanti che ha vissuto un’epoca dove i giocatori venivano in Italia nella maggiore fase di crescita, sono cambiate tante cose e bisogna accontentarsi: siamo diventati, per necessità, quelli che sono bravi a fare solo i cross, non c’è abilità per saltare l’uomo. Se la fantasia viene meno si fa fatica a portare il risultato a casa”.